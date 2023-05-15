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Боттас: Хэмилтон – по-прежнему самый быстрый гонщик Формулы-1

Финн, похоже, в восторге от сэра Льиюса.
Сегодня, 20:20
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас / Getty Images

Пилот Альфа Ромео Валттери Боттас вновь отвесил несколько комплиментов в адрес своего бывшего партнера Льиса Хэмилтона.

По словам финского пилота, Хэмилтон остается лучшим гонщиком в паддоке, его трудолюбие и усердие делает из него того, кем он есть.

"Льюис Хэмилтон. Он по-прежнему самый быстрый гонщик Формулы-1. Он невероятно талантлив, а помимо всего этого трудится намного больше, чем осознают люди. Даже когда не находится на месте проведения Гран-при.

Во время гоночного уик-энда он первым приходит в паддок, а уходит оттуда последним глубокой ночью. И вот это сочетание таланта, преданности делу и отличного внутреннего настроя делают его потрясающим гонщиком.

Льюис стабильно выступает на очень высоком уровне, и за рулем хорошей машины его очень трудно превзойти. Когда мы вместе выступали в Мерседесе, я знал, что если по итогам гонки сумел оставить его позади – значит я провел очень хороший день», – рассказал Боттас.

Напомним, что ранее Джордж Расселл заявил, что не стоит ждать много от нового болида в Имоле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Валттери Боттас

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