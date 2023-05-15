Расселл заявил, что пакет обновлений вряд ли приведет к колоссальному прогрессу

Это лишь первый шаг в улучшении болида.

Пилот Мерседес Джордж Рассел заявил,что не стоит много ждать от обновлений болида в Имоле.

Напомним, что к предстоящему Гран При Эмилии-Романьи многие команды, включая и Мерседес, привезут серьезные обновления болидов.

Однако британский пилот сомневается, что это даст значительный прогресс для команды, и в целом не стоит много ждать от обновленной машины.

"В Имоле нас ждет новый уик-энд, там мы получим кое-какие новые детали. Надеюсь, они принесут хорошие результаты. Это не принесет нам радикального улучшения в краткосрочной перспективе, но мы рассчитываем сделать шаг в правильном направлении.

Думаю, тут не стоит увлекаться теорией – необходимо все проверить на реальной трассе. Нам важно разобраться с новинками. Держу кулаки, чтобы они проявили себя – но ответ станет известен только в пятницу утром", - заявил Расселл.

Также главный инженер команды рассказал, что обновление в Имоле станет лишь первым шагом по созданию конкурентно способного болида.