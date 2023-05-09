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Автоспорт

В Мерседес рассказали, какие обновления привезут в Италию

Немецкая команда готова к экспериментам.
Сегодня, 12:49
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассказал, каких обновлений болида стоит ждать к Гран-при Италии.

Директор признался, что команда серьезно обновит болид, заменив кузов, днище и переднюю подвеску. Новые детали прекрасно показывали себя на симуляторе, но неизвестно чего ждать на треке.

"Наше обновление в первую очередь подразумевает улучшение прижимной силы и управляемости. Мы внедряем новый кузов, новое днище и новую переднюю подвеску. Это довольно большая операция. Но на симуляторе это давало свои плоды. В любом случае нам придется многому учиться.

Модернизация, которую мы проводим, поможет нам определить направление, понять различные области, которые, по нашему мнению, могут играть роль в том, почему машина так слаба в управлении", - заявил Вольфф.

Напомним, что на Гран-при Майами Мерседес вновь показал не впечатляющие результаты, а Расселл финишировал перед Хэмилтоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Гран-при Италии

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