Хэмилтон впервые прокомментировал слухи о своем переходе

Льюис Хэмилтон наконец прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в Феррари.

Британский пилот во время пресс-конференции перед Гран-при Монако заявил, что все это обычные спекуляции, а его новый контракт с Мерседес почти готов.

"Естественно, когда ведешь переговоры, всегда появляются спекуляции – до того момента, пока вы не услышите от меня. Что есть, то есть. Может, им просто стало скучно из-за отмены гонки в Имоле на прошлой неделе.

Как я уже говорил, моя команда плотно работает с Тото. Контракт почти готов. Моя команда этим занимается, чтобы я мог как можно лучше выполнять свою работу. Помню, когда я вел переговоры сам, было очень напряженно – теперь нет необходимости это делать.

Мы остаемся командой, которая выигрывала титулы, просто сейчас у нас неправильная машина. В последние два года были приняты решения, которые оказались неидеальными, и мы пытаемся найти выход", – цитирует Хэмилтона RaceFans.

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