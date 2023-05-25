iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон впервые прокомментировал слухи о своем переходе

Похоже, британец останется в Мерседес.
Сегодня, 17:55
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон наконец прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в Феррари.

Британский пилот во время пресс-конференции перед Гран-при Монако заявил, что все это обычные спекуляции, а его новый контракт с Мерседес почти готов.

"Естественно, когда ведешь переговоры, всегда появляются спекуляции – до того момента, пока вы не услышите от меня. Что есть, то есть. Может, им просто стало скучно из-за отмены гонки в Имоле на прошлой неделе.

Как я уже говорил, моя команда плотно работает с Тото. Контракт почти готов. Моя команда этим занимается, чтобы я мог как можно лучше выполнять свою работу. Помню, когда я вел переговоры сам, было очень напряженно – теперь нет необходимости это делать.

Мы остаемся командой, которая выигрывала титулы, просто сейчас у нас неправильная машина. В последние два года были приняты решения, которые оказались неидеальными, и мы пытаемся найти выход", – цитирует Хэмилтона RaceFans.

Ранее также стало известно, останется ли Алонсо в Астон Мартин после прихода Хонды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Гельмут Марко назвал факторы, которые могут повлиять на решение Хэмилтона Гельмут Марко назвал факторы, которые могут повлиять на решение Хэмилтона
Феррари намерена сохранить Леклера даже в случае перехода Хэмилтона Феррари намерена сохранить Леклера даже в случае перехода Хэмилтона
Глава Мерседеса прокоментировал возможный уход Хэмилтона из команды Глава Мерседеса прокоментировал возможный уход Хэмилтона из команды
Феррари готова предложить 50-миллионый контракт Хэмилтону Феррари готова предложить 50-миллионый контракт Хэмилтону
Помочь журналистам

Видео

Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии
Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс20:58
Кроуфорд и Спенс официально объявили дату их будущего поединка
Олимпийские виды20:55
Предала Родину: Клочкова продолжила жить в оккупированном Крыму после полномасштабного вторжения
Бокс20:23
Красюк рассказал об исходе промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа
Европа20:05
Манчестер Юнайтед заинтересован в двух игроках Челси
Теннис19:54
Ролан Гаррос (WTA): Швьонтек стартует матчем против молдавской испанки, Костюк против Сабаленко
НБА19:53
НБА думает над введением наказания для "флоперов"
Украина19:29
Металлист проиграл Кривбассу и практически потерял шансы остаться в УПЛ
Олимпийские игры19:07
В ПАСЕ пройдут дебаты о недопуске росийских спортсменов на Олимпиаду в Париже
Теннис19:06
Свитолина прошла в полуфинал турнира в Страсбуре и узнала имя первой соперницы на Ролан Гаррос
Теннис18:57
Марта Костюк сыграет со второй ракеткой мира на старте Ролан Гаррос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK