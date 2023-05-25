Хонда не будет против, если Алонсо останется в Астон Мартине после 2025 года

Прошлые проблемные отношения с испанским гонщиком не помешают японскому производителю моторов при сотрудничестве с британской командой.

Недавно Астон Мартин объявил о том, что начиная с 2026 года команда начнет использовать двигатели Хонды, отказавшись от сотрудничества с Мерседес.

Это также значит, что существует вероятность того, что японский производитель снова будет работать с Фернандо Алонсо, у которого в прошлом были явные претензии к мотористу.

Однако нынешние руководители Хонды заявили, что прошлые проблемы не станут преградой в будущем.

"У нас нет никаких возражений относительно Фернандо Алонсо, если мы снова будем с ним работать", - цитирует президента компании Кодзи Ватанабэ Autosport.

Напомним, что Хонда вернулась в Формулу 1 в 2015 году в качестве поставщика ДВС для МакЛарена, за который тогда выступал Алонсо.

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Самый знаменитый момент произошел во время Гран-при Японии того же года при присутствии руководства Хонды.

Испанец, испытывая трудности по ходу гонки, по радио, которое транслировалось в прямом эфире, дал однозначный комментарий насчет мотора: "Это двигатель (уровня) GP2 (ныне Формула 2)".

Присутствие Алонсо в Астон Мартине в 2026 году не гарантировано, так как на тот момент ему исполниться уже 45 лет.