Сайнс готов выступить на Гран-при Монако, несмотря на травму ноги

Пилот Феррари Карлос Сайнс сможет выступить на предстоящем Гран-при Монако.

Испанец вместе с Шарлем Леклером и Пьером Гасли принял участие в недавнем благотворительном матче. Однако он не смог его доиграть из-за травмы бедра, которая поставила под угрозу его участие в гонке.

Карлос в своих социальных сетях заверил, что эта травма не помешает ему выйти на стартовую решетку.

"Всем привет. Просто хотел, чтобы вы знали, что я в порядке и полностью готов к гонке в Монако в эти выходные", - написал Сайнс.

"То, что произошло вчера, было просто столкновением во время традиционного благотворительного футбольного матча, но не травмой. Как и всегда, мне понравилось играть в футбол и теперь я действительно с нетерпением жду выходных".

