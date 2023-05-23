Пилоты Формулы 1 "отличились" во время благотворительного футбольного матча в Монако

Кто-то травмировался незадолго до Гран-при Монако, а кто-то решил доверить свою роль другому человеку.

Во вторник, 23 мая, прошел традиционный ежегодный благотворительный матч, который проводится на той же неделе, что и Гран-при Монако, сообщает Motorsport.

Игра между пилотами Формулы 1 и другими знаменитостями, проводится Детской спортивной ассоциацией, которая собирает средства для нуждающихся детей. Этот матч стал юбилейным, 30-м.

Капитаном команды гонщиков, в которую вошли Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Фернандо Алонсо, Ландо Норрис, а также руководитель Ф1 Стефано Доменикали, был Шарль Леклер. Команду знаменитостей возглавил Новак Джокович.

Стоит отметить, что матч для пилотов Феррари получился не самым удачным. Для начала Леклер уже на второй минуте встречи "поцеловал" газон. Позднее монегаск в шуточной форме заявит, что у него явный природный футбольный талант.

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Затем пилоты Скудерии продемонстрировали отличное взаимопонимание на футбольном поле, однако после передачи Сайнса Леклер из убойной позиции не переиграл вратаря.

А самой плохой новостью для Феррари стало то, что Карлос не смог доиграть матч из-за травмы - и это за несколько дней до старта этапа в Монако.

😳İ N A N I L M A Z !



💥Yardım maçında sakatlanan Carlos Sainz için Monaco Grand Prix'sinde yarışması tehlikeye girdi.



(Planet F1) pic.twitter.com/blnsCodCin — Tutkumuz F1 (@F1tutkumuz) May 23, 2023

Фанаты остались несколько разочарованы, так как Алонсо, заявленный за команду гонщиков, так и не вышел на поле за все 95 минут поединка.

Также отметился Норрис. Британец, как и Алонсо, просидел весь матч на скамейке запасных. Однако кто-то в его футболке с его фамилией и номером все же играл и даже оформил дубль + ассист.

“We have Lando Norris at home”



Expectation: Reality: pic.twitter.com/Pk3u8pafAh — 𝗮𝗻𝗷𝗮 ⁸¹ ¹ || sunny’s no.1 fan 🦭 (@mon_ca3) May 23, 2023

lando norris from aliexpress pic.twitter.com/pUap89of2L — comfort lando (@safeforlando) May 23, 2023

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В итоге победу праздновала команда гонщиков со счетом 4:3. Забавно, но ни один из пилотов не стал автором забитого гола.

Напомним, что Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.