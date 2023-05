МакЛарен представил ливрею "Тройной короны" для Гран-при Монако и Испании

МакЛарен во время следующих двух гоночных этапов в Монако и Испании будет использовать специальную ливрею.

Британская команда в своих социальных сетях опубликовала то, как будут выглядеть болиды MCL60 Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Представленная ливрея называется "Тройная корона", которая сочетает в себе три ливреи болидов МакЛарена, которые побеждали на Гран-при Монако, Инди 500 и 24 часа Ле-Мана.

It’s a story of triumph. Of determination. Of perseverance. Of pride.



This is the McLaren Triple Crown livery.#TripleCrown 👑👑👑 pic.twitter.com/xPQhxDCnQg — McLaren (@McLarenF1) May 23, 2023

Did we just do three race car liveries in one? 😍 #TripleCrown pic.twitter.com/sgKoxdTiVR — McLaren (@McLarenF1) May 23, 2023

One livery that embodies our greatest team achievement.



In our 60th year, introducing the MCL60: #TripleCrown Edition. ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/IEN2n1qoqj — McLaren (@McLarenF1) May 23, 2023

МакЛарен побеждал в Инди 500 благодаря Джонни Резерфорду в 1974 году, Ален Прост принес команде победу на Гран-при Монако в 1984 году, а экипаж болида McLaren F1 GTR победил в 24 часах Ле-Мана в 1995 году.

Напомним, что Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая, в 16:00 по киевскому времени.