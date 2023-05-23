Гельмут Марко назвал факторы, которые могут повлиять на решение Хэмилтона

Советник Ред Булл Гельмут Марко прокомментировал возможный переход Льюиса Хэмилтона из Мерседес в Феррари.

Австрийский функционер считает, что существует два фактора, которые повлияют на решение британского пилота. Хотя большинство убеждено, что Льюис останется в немецкой команде.

"Есть две вещи, которые очень раздражают Хэмилтона. Во-первых, он уже не чемпион мира, и ему будет трудно вернуть титул в будущем. Он знает, что места в Ред Булл для него нет. Будет ли для него Феррари»лучше Мерседеса, если говорить о спортивной составляющей, неочевидно.

Кроме того, Льюис определенно недоволен тем, что больше не является самым высокооплачиваемым пилотом Формулы-1. Теперь это Макс Ферстаппен. Хотя бы это он может изменить с помощью Феррари, – заявил Марко для F1-Insider.

Отметим, что, согласно рейтингу Forbes, Льюис Хэмилтон заработал больше денег за год, чем Макс Ферстаппен, однако если брать только выплаты за гонки, то здесь голландец действительно впереди.

Ранее стало известно, кого заменит Хэмилтон, если примет предложение Феррари.