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Феррари намерена сохранить Леклера даже в случае перехода Хэмилтона

Скудерия готова расстаться с Сайнсом.
Сегодня, 15:55
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Феррари определилась с пилотом, который в любом случае сохранит свое место в команде. Им стал Шарль Леклер, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее стало известно, что команда из Маранелло хочет переманить Льюиса Хэмилтона. Однако это значит, что одному из пилотов придется покинуть Скудерию.

По информации издания, в случае подписания Хэмилтона команду покинет Карлос Сайнс. Президент Феррари считает Шарля Леклера незаменимым пилотом и рассчитывает заключить с монегаском новый долгосрочный контракт.

Однако приглашение британца осложняет тот факт, что у обоих пилотов Феррари действующие контракты, а ждать их окончания в Маранелло не намерены. Ведь Льюису уже 38 лет и его карьера клонится к закату.

Тем не менее Элканн готов разорвать контракт с Сайнсом, пилота все равно активно сватают в Ауди. Однако даже так переход Хэмилтона в красную конюшню крайне маловероятен.

Льюис хочет восьмой титул, но в текущей ситуации ни Мерседес, ни Феррари не способны конкурировать с Ред Булл. А потому ему нет смысла менять одну команду на другую, что к тому же повлечет множество перемен в его жизни.

Напомним, ранее стало известно, что Хонда заключила соглашение с Астон Мартин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон Шарль Леклер

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