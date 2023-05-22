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Автоспорт

Феррари готова предложить 50-миллионый контракт Хэмилтону

Британский пилот может сменить команду на следующий сезон.
Сегодня, 15:25
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в Феррари, утверждает Daily Mail.

Напомним, что текущий контракт британского пилота с Мерседес истекает в конце 2023 года, и пока немецкая команда не начинала переговоры о новым соглашении.

Скудерия готова предложить Хэмилтону контракт на 50 млн долларов. Более того, издание утверждает, что переговоры с британцем ведет лично президент команды Джон Элканн.

При этом в команде рассматривают варианты, при которых Феррари покинет либо Шарль Леклер, либо Карлос Сайнс. Монегаск может заменить Льюиса в Мерседесе, а вот что будет с Сайнсом в случае, если Скудерия выберет расстаться с ним, сложно предположить.

Однако, стоит отметить, что Мерседес готов предложить своему пилоту не меньший гонорар. Потому Хэмилтона не волнует финансовый вопрос, он будет решать, с какой командой выступать, после Гран-при Монако и ближайших обновлений болидов.

Если Мерседесу удасться сократь отставание от Ред Булл, то Льюис предпочтет остаться в команде из Бракли.

Ранее Карлос Сайнс заявлял, что хотел бы остаться в Феррари и завоевать с ними титул.

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