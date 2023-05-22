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Сайнс: Вижу свое будущее только в Феррари, здесь я хочу обрести успех

Испанец считает, что в составе Скудерии он сможет побороться за титул чемпиона мира.
Сегодня, 01:10
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

В апреле 2022 года Карлос Сайнс подписал новый контракт с Феррари, который будет действовать до конца 2024 года. В этот же год завершится контракт и у его напарника по команде Шарля Леклера.

И пока вокруг монегаска крутятся слухи о его возможном побеге в Мерседес, обстановка вокруг 28-летнего испанца остается неизменной  - никаких слухов как о его уходе, так и о продлении контракта.

Сам Карлос заявил, что не планирует покидать Скудерию, ведь он хочет бороться за титул чемпиона мира именно за рулем красного болида.

"Я знаю, что впереди у нас еще два очень важных года. Так что сейчас заглядывать дальше этого срока и рассуждать о том, что может произойти в будущем, было бы глупо", - цитирует испанца Planet F1.

Источник: Getty Images

"Однако я чувствую, что как пилот пока не до конца раскрыл свой потенциал. И что, по крайней мере сейчас, я сделал шаг в правильном направлении".

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"Свое ближайшее будущее я вижу исключительно в Феррари, я хочу добиться успеха с этой командой. Нет ничего, что сделало бы меня счастливее, чем победы и борьба за титул вместе с Феррари. Здесь я чувствую себя как дома".

После пяти гоночных этапов сезона-2023 Карлос Сайнс занимает пятое место в личном зачете пилотов, имея в активе 44 очка. Феррари же идет четвертой в Кубке конструкторов, заработав 78 баллов.

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