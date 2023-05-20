Боссы Формулы-1 заверили, что не планирует продажу серии Саудовской Аравии

Либерти Медиа, владеющая правами на Формулу-1, заверила фанатов, что не планирует продавать серию шейхам из Саудовской Аравии.

Исполнительный директор Либерти Медиа Грег Маффей заявил, что в компании абсолютно довольны не только растущими доходами серии, но и ее популярностью.

По словам функционера, все больше площадок, промоутоеров и спонсоров желают стать партнерами Формулы-1, и в таких условиях нет никакого смысла продавать серию ни за какие деньги.

"Любой, кто говорит, что наши саудовские друзья купят Ф-1 на следующей неделе или что-то в таком духе, должен понимать, что это не планируется.

Мы в восторге от положения дел в Формуле-1, но также и от направления развития. Если посмотреть на все большие потоки дохода, все они движутся в верном направлении. Больше фанатов смотрят трансляции, больше вещателей хотят распространять продукт, в том числе новые цифровые платформы и тому подобные площадки. У нас есть промоутеры, которые являются нашими партнерами", - цитирует Маффея RaceFans.

Напомним, что 21 мая должно состояться виртуальное Гран-при Эмилии-Романьи, организованное Максом Ферстаппеном.