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Автоспорт

Ферстаппен организует виртуальный Гран-при Эмилии-Романьи

Мероприятие запланировано на 21 мая.
Сегодня, 17:41
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен намерен организовать виртуальную гонку на трассе в Имоле.

Напомним, что из-за сильных дождей на севере Италии Гран-при Эмилии-Романьи было отменено и вряд ли вернется в календарь в текущем сезоне.

Потому Ферстаппен вместе со своей киберспортивной командой TeamRedline организует собственное виртуальное Гран-при.

Мероприятие, получившее название Real Racers Never Quit, пройдет в эти выходные. И гонка будет проводиться на виртуальной версии автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Пока о своем участие объявил лишь сам Макс, однако ожидается, что еще несколько пилотов Формулы-1 могут к нему присоединиться.

Заезд запланирован на 21 мая и должен начаться в 16:30 по киевскому времени. Однако пока неизвестно, на какой платформе можно будет следить за заездом. Предположительно, на официальном твич-канале команды TeamRedline.

Также ранее стало известно, что из-за отмены Гран-при Эмилии-Романьи тестирование новых правил квалификации перенесли на этап в Венгрии.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен гран-при эмилии-романьи

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