Формула-1 протестирует новый формат квалификации на Гран-при Венгрии

Pirelli и Формула-1 проведут тестирование новых правил использование шин на квалификации лишь на Гран-при Венгрии, пишет The Race.

Напомним, что на этапе в Имоле планировалось протестировать новый формат, однако из-за отмены Гран-при команды попали в неприятную ситуацию, ведь далее гонка в Монако.

Ряд команд, которые планировали привезти обновления болида в Италию, решили отстрочить изменения из-за специфичности трассы в Монако, в частности Феррари. Pirelli, похоже, тоже не решились рисковать.

Источник: Getty Images

В итоге пока решено протестировать новые правила на Хунгароринге, где пройдет этап Формулы-1 21-23 июля.

Во время квалификации в Венгрии все пилоты обязаны использовать комплект Hard для первого сегмента, Medium для второго и, соответстственно, Soft для третьего.

Источник: Getty Images

С одной стороны, в теории, это позволит уравнять шансы пилотов, но с другой стороны, полностью отменяют влияние стратегий команд на результаты квалификации. К тому же теперь не получится сохрнаить несколько свежих комплектов.

Также есть большая выгода для Pirelli, компания будет делать на 46 комплектов шин меньше для каждого пилота в течение сезона, что позволит снизить экологическую нагрузку.

Также ранее стало известно, какие изменения могут ждать календарь Формулы-1 в ближайших сезонах.