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Автоспорт

Стало известно, какие изменения может претерпеть календарь Формулы-1

Спа уступит Африке, а Мадрид намерен вытеснить Барселону.
Сегодня, 20:11
Гран-при Бельгии / Getty Images
Гран-при Бельгии / Getty Images

В ближайшие сезоны календарь Формулы-1 ждут большие изменения, утверждает издание The Race.

На проведение Гран-при претендуют сразу три африканских страны: ЮАР, Марокко и Руанда. При чем первые имеют сразу два автодрома (Кьялами и Кейптаун), а потому их шансы заполучить гонку выше. Необходимо лишь согласие властей.

Если Формула-1 подпишет контракт с ЮАР, то болельщики могут лишиться одной из самых любимых трасс - Спа. Однако существует вариант, при котором Гран-при Бельгии и Гран-при Нидерландов будут поочередно меняться.

Источник: Getty Images

Также в календаре могут появиться две новых городских трассы, на проведение Гран-при претендуют Мадрид и Сеул. Испанская столица намерена перехватить Гран-при Испании у Барселоны, и их шансы выше, чем у корейцев.

Однако в Корее есть еще один автодром в Пусане, который также может принимать чемпионат Формулы-1.

Крайне маловероятно, по информации издания, что в ближайшем будущем появятся Гран-при Колумбии, Франции или Вьетнама. Также есть вероятность, что мы более не увидим Гран-при Китая, из-за их реакцию на войну в Украине и нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Источник: Getty Images

Также под большим вопросом проведение гонки в Германии. По большей части это будет зависеть от воли Ауди, которые присоединятся к Формуле-1 в 2026 году.

Отдельно отмечается, что в будущем чемпионат вряд ли будет расширен до 30 гонок. Вероятней всего, максимум в 24 этапа, закрепленный в Договоре согласия, сохранится и с подписанием нового соглашения в 2026-м.

Напомним, что с текущим календарем Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.


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