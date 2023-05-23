Хонда станет мотористом Астон Мартин с 2026 года

Команда из Сильверстоуна намерена избавиться от зависимости от Мерседес.

Хонда и Астон Мартин заключили соглашение о сотрудничестве с 2026 года, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что японская компания формально покинула Формулу-1 после сезона-2021, но продолжает поставлять двигатели для Ред Булл и Альфа Таури.

Однако с 2026 года Ред Булл будет разрабатывать собственные силовые установки совместно с Фордом. А Хонда, как и предполагалось, не покинет Формулу-1.

Итальянское издание утверждает, что японская компания заменит Мерседес в качестве моториста для команды Астон Мартин.

Предполагается, что официальное объявление состоится 24 мая, а контракт между командой из Сильверстоуна и их новым мотористом будет рассчитан до 2030 года.

Напомним, ранее стало известно, что Феррари попробует переманить к себе Льюиса Хэмилтона.