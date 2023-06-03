Гасли потеряет 6 позиций на старте Гран-при Испании
Француз стартует с 10-го места.
Пьер Гасли был дважды оштрафован стюардами за нарушения во время квалификации на Гран-при Испании.
Сначала пилот Альпин получил штраф в три позиции за блокировку Макса Ферстаппена, а потом еще три за блокировку Карлоса Сайнса.
Стюарды отметили, что в случае с пилотом Ред Булл была ошибка мостика, а вот в моменте с Феррари ошибся уже сам Гасли.
Таким образом, квалифицировавшись четвертым, Гасли начнет гонку с 10-го места. Четвертая строчка отходит Льису Хэмилтону.
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