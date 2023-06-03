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Автоспорт

Гасли потеряет 6 позиций на старте Гран-при Испании

Француз стартует с 10-го места.
Вчера, 23:03
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Пьер Гасли был дважды оштрафован стюардами за нарушения во время квалификации на Гран-при Испании.

Сначала пилот Альпин получил штраф в три позиции за блокировку Макса Ферстаппена, а потом еще три за блокировку Карлоса Сайнса.

Стюарды отметили, что в случае с пилотом Ред Булл была ошибка мостика, а вот в моменте с Феррари ошибся уже сам Гасли.

Таким образом, квалифицировавшись четвертым, Гасли начнет гонку с 10-го места. Четвертая строчка отходит Льису Хэмилтону.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Испании Пьер Гасли

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