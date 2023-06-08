Риккардо решил сменить кокпит на комментаторское сидение

Даниэль Риккардо прокомментирует три Гран-при для ESPN.

Австралийский гонщик сейчас занимает положение третьего пилота в Ред Булл, так что на стартовой решетке мы его увидим очень нескоро.

Наверное, чтобы скрасить немного времени Даниэль поработает комментатором на Гран-при Канады, Остина и Лас-Вегаса.

Его напарником станет актер Уилл Арнетт, известный по озвучке мульсериала Конь БоДжек. Трансляция не заменит основную на ESPN, а будет ее альтернативой.

"Будет очень забавно! Как можно догадаться, Уилл и я повеселимся, но мы надеемся, что ощущения будут, словно смотришь Ф-1 с приятелями. Будут потрясающие гости, много смеха, и, если повезет, мы поможем фанатам стать на шаг ближе к спорту, который я так люблю. Пристегнись, Америка! – поделился ожиданиями Риккардо.

Ранее, напомним, стало известно, что Гран-при Канады находится под угрозой срыва.