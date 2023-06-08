iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Риккардо решил сменить кокпит на комментаторское сидение

Похоже, австралийцу очень скучно в Ред Булл.
Сегодня, 21:06
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо прокомментирует три Гран-при для ESPN.

Австралийский гонщик сейчас занимает положение третьего пилота в Ред Булл, так что на стартовой решетке мы его увидим очень нескоро.

Наверное, чтобы скрасить немного времени Даниэль поработает комментатором на Гран-при Канады, Остина и Лас-Вегаса.

Его напарником станет актер Уилл Арнетт, известный по озвучке мульсериала Конь БоДжек. Трансляция не заменит основную на ESPN, а будет ее альтернативой.

"Будет очень забавно! Как можно догадаться, Уилл и я повеселимся, но мы надеемся, что ощущения будут, словно смотришь Ф-1 с приятелями. Будут потрясающие гости, много смеха, и, если повезет, мы поможем фанатам стать на шаг ближе к спорту, который я так люблю. Пристегнись, Америка! – поделился ожиданиями Риккардо.

Ранее, напомним, стало известно, что Гран-при Канады находится под угрозой срыва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо

Статьи по теме

Гельмут Марко о замене де Вриса: "Риккардо не обсуждается" Гельмут Марко о замене де Вриса: "Риккардо не обсуждается"
Альфа Таури выставили Де Врису жесткий ультиматум Альфа Таури выставили Де Врису жесткий ультиматум
Стало известно, когда Риккардо вернется за руль болида Формулы 1 Стало известно, когда Риккардо вернется за руль болида Формулы 1
Риккардо заявил, что продолжит карьеру только в топ-команде Риккардо заявил, что продолжит карьеру только в топ-команде
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа22:55
В Баварии определились с ценником на Павара
Киберспорт22:49
Natus Vincere - Natus Vincere Junior: первая команда стала победителем украинского дерби в Dota 2
Европа22:22
Анчелотти выразил недовольство из-за увольнения Мальдини из Милана
Теннис22:15
Ролан Гаррос (WTA): Мухова встретится в финале с первой ракеткой мира
ММА21:57
Чендлер: Бой с Макгрегором - самый крупный в моей карьере
Украина21:52
Добирались целые сутки: сборная Украины прибыла в Германию
21:52
Украина сыграет против Албании на Socca World Cup 2023: онлайн-трансляция
Европа21:25
Хавбек Манчестер Сити попал в сферу интересов ПСЖ
Формула 121:06
Риккардо решил сменить кокпит на комментаторское сидение
Европа20:52
Ключевой игрок Вест Хэма определился с клубом, в котором продолжит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK