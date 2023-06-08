Гран-при Канады под угрозой срыва

Однако серия заверяет, что гонка состоится.

Гран-при Канады может не состояться из-за масштабных лесных пожаров в стране.

Автодром имени Жиля Вильнева находится в том же регионе, где фиксируются машстабные возгорания. Ближайшие пожары бушуют примерно в 800 км от трассы.

При этом Формула-1 заверяет фанатов, что Гран-при пройдет по плану, то есть 16-18 июня.

По словам представителей серии, ситуация в Монреале начала ужэе улучашться, людям разрешено ходить без масок. А в ближайшее время ветер должен разогнать остатки дыма.

Напомним, что ранее в этом сезоне из-за природного катаклизма было отменено Гран-при Эмилии-Романьи.