Зоозащитники призвали Хэмилтона остановить гонки на собачьих упряжках

Зоозащитная организация PETA призвала Льиса Хэмилтона использовать свое влияние, чтобы остановить гонки на собачьих упряжках.

Вот только сделали они это в своем радикальном стиле. Пилот Мерседес вместе с руководителем команды Тото Вольффом давали пресс-конференци в Нью-Йорке, куда и ворвались активисты.

Представители PETA сорвали мероприятия, чтобы попросить у британца помощи с гонками на собачьих упряжках Идитарод.

По данным PETA, из-за эти гонок, которые проводятся на Аляске, погибло уже более 150 животных. К тому же само мероприятие спонсируется GCI - дочерней комапнией Либерти Медиа. Потому активисты и обратились с Хэмилтону.

"Мы тебя любим, Льюис, мы знаем, что ты союзник. Пожалуйста, попроси Формулу-1 остановить это, собаки умирают каждый год", – сообщил один из зоозащитников. В ответ Хэмилтон поднял палец вверх.

Ранее напомним, Тото Вольфф заявил, что Хэмилтон вот-вот подпишет новый контракт с Мерседе.