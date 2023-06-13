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Автоспорт

Хэмилтон может подписать контракт с Мерседес до Гран-при Канады

Похоже, британец не присоединится к Феррари.
Сегодня, 15:27
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что команда работает над тем, чтобы переподписать Льюиса Хэмилтона до Гран-при Канады.

Напомним, что контракт британца истекает в конце этого сезона, и уже неоднократно появлялась информация, что в семикратном чемпионе мира заинтересована Феррари.

Однако Вольфф убежден, что Льюис подпишет контракт именно с немецкой командой уже в ближайшие дни. В идеале было бы неплохо получить подпись пилота до Гран-при Канады.

"Это скоро произойдет, и речь скорее о днях, а не о неделях. Мы очень стараемся подписать контракт до Гран-при Канады. Сегодня я с ним увижусь, и, возможно, мы обсудим вопрос. У нас такие хорошие отношения, что нас страшит момент, когда приходится говорить о деньгах.

Льюис – самая важная личность в нашем спорте. Он столь многогранен, и дело не только в гонках, но и в том, что происходит за пределами трассы. Так что нужно сохранить его в Ф-1 как можно дольше.

Если говорить о команде, Льюис и Мерседес давно вместе. Он никогда не гонялся с другим брендом. Мы оба присоединились к команде в 2013-м, и наши профессиональные отношения переросли в дружеские. Это было прекрасное время", – цитирует Вольффа Sky Sports.

Напомним, что расписанием и результатами текущего сезона Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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