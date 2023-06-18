Стартовая решетка Гран-при Канады после всех штрафов пилотов
Предлагаем ознакомиться с тем, в каком порядке гонщики начнут заезд на автодроме имени Жиля Вильнева.
В ночь на воскресенье, 18 июня, в Монреале состоялась квалификация предстоящего Гран-при Канады.
По ходу всех трех сегментов происходили нарушения со стороны гонщиков, что привело к штрафам и потерям позиций.
Так, согласно с официальным сайтом Формулы 1, по три позиции на старте потеряют Нико Хюлькенберг (Хаас), Карлос Сайнс (Феррари), Юки Цунода (Альфа Таури) и Лэнс Стролл (Астон Мартин).
В связи с этим, пилоты будут стартовать в следующем порядке:
With penalties applied, here's a re-vamped starting grid for Sunday's Grand Prix! 👀#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/ssDg25XQDk— Formula 1 (@F1) June 18, 2023
Напомним, что Гран-при Канады пройдет в воскресенье, 18 июня. Начало заезда запланировано на 21:00 по киевскому времени.