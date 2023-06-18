Стартовая решетка Гран-при Канады после всех штрафов пилотов

Предлагаем ознакомиться с тем, в каком порядке гонщики начнут заезд на автодроме имени Жиля Вильнева.

В ночь на воскресенье, 18 июня, в Монреале состоялась квалификация предстоящего Гран-при Канады.

По ходу всех трех сегментов происходили нарушения со стороны гонщиков, что привело к штрафам и потерям позиций.

Так, согласно с официальным сайтом Формулы 1, по три позиции на старте потеряют Нико Хюлькенберг (Хаас), Карлос Сайнс (Феррари), Юки Цунода (Альфа Таури) и Лэнс Стролл (Астон Мартин).

В связи с этим, пилоты будут стартовать в следующем порядке:

Напомним, что Гран-при Канады пройдет в воскресенье, 18 июня. Начало заезда запланировано на 21:00 по киевскому времени.