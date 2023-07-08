iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Риккардо рассказал, на каких условиях готов выступать за Альфа Таури

Австралиец хочет выступать только за одну конкретную команду.
Сегодня, 14:27
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо признался, что готов выступать за Альфа Таури, но лишь при одном условии.

Напомним, что сейчас под угрозой место Ника де Вриса, и австралийский пилот - один из самых очевидных вариантов его замены.

Однако Риккардо не очень хотел бы выступать в составе андердога, он согласен на это, только если это даст ему шанс оказаться в Ред Булл.

"У меня открытый подход. Если речь о трехлетнем контракте, и я не смогу нигде больше гоняться, то нет, наверное, это не та сделка, которую я ищу. Но если есть шанс оказаться здесь в Ред Булл... Вот где я хочу быть. Не буду юлить.

Если это даст возможность вернуться сюда, то да, я рассмотрю такой вариант", – сообщил австралиец.

Ранее также сообщалось, что Феррари ищет замену Карлосу Сайнсу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо Альфа Таури

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Альфа Таури сменит название в 2024 году Альфа Таури сменит название в 2024 году
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс16:43
Чемпион мира в крузервейте хочет провести бой с победителем противостояния Усик - Дюбуа
Европа16:36
"Кровавые деньги затмили вам все": Динамо отреагировало на поездку Фенербахче в россию
Другие16:13
Украина выступит на чемпионате мира по фехтованию несмотря на допуск россиян и белорусов
Европа16:13
Историческая х*рня: пост о переходе турецкого вундеркинда в Реал стал самым популярным в истории клуба
Украина16:00
Заря - Сталь: онлайн трансляция товарищеского матча
Европа15:41
Игроки и тренеры молодежной сборной Украины получат "щедрую" премию за выступление на ЧЕ-2023
Европа15:38
Английский клуб заинтересован в услугах форварда сборной Украины
Украина15:25
АЗ - Шахтер: онлайн трансляция товарищеского матча
Европа15:18
"Чувствовал стыд": Зинченко рассказал о своих эмоциях после первого гола в АПЛ
Формула 115:17
Ферстаппен попросил Норриса верить в прогресс МакЛарена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK