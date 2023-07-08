Риккардо рассказал, на каких условиях готов выступать за Альфа Таури
Австралиец хочет выступать только за одну конкретную команду.
Даниэль Риккардо признался, что готов выступать за Альфа Таури, но лишь при одном условии.
Напомним, что сейчас под угрозой место Ника де Вриса, и австралийский пилот - один из самых очевидных вариантов его замены.
Однако Риккардо не очень хотел бы выступать в составе андердога, он согласен на это, только если это даст ему шанс оказаться в Ред Булл.
"У меня открытый подход. Если речь о трехлетнем контракте, и я не смогу нигде больше гоняться, то нет, наверное, это не та сделка, которую я ищу. Но если есть шанс оказаться здесь в Ред Булл... Вот где я хочу быть. Не буду юлить.
Если это даст возможность вернуться сюда, то да, я рассмотрю такой вариант", – сообщил австралиец.
Ранее также сообщалось, что Феррари ищет замену Карлосу Сайнсу.