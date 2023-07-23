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Автоспорт

На Гран-при Венгрии повторили рекорд плотности в квалификации

Чуть более полсекунды разделили пилотов на первом и десятом местах.
Сегодня, 09:30
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В Формуле-1 повторили рекорд плотности в третьем сегменте квалификации.

Напомним, что поул-позицию на Хунгароринге неожиданно выиграл Льюис Хэмилтон, прервав серию Макса Ферстаппена.

Однако с точно зрения статистика квалификация получилась очень любопытной. В третьем сегменте Хэмилтон на первом месте опередил Хюлькенберга на десятом всего на 0,577 секунды.

Тем самым пилоты повторили рекорд Формулы-1, который был в 2003 году. Тогда все те же 0,577 секунды разделили Рубенса Баррикелло и Фернандо Алонсо на первом и десятом местах в квалификации к Гран-при Бразилии.

41-летний Алонсо принял участие и в установлении повторного рекорда. Испанский пилот начнет воскресную гонку с восьмой позиции.

С расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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