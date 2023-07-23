На Гран-при Венгрии повторили рекорд плотности в квалификации
В Формуле-1 повторили рекорд плотности в третьем сегменте квалификации.
Напомним, что поул-позицию на Хунгароринге неожиданно выиграл Льюис Хэмилтон, прервав серию Макса Ферстаппена.
Однако с точно зрения статистика квалификация получилась очень любопытной. В третьем сегменте Хэмилтон на первом месте опередил Хюлькенберга на десятом всего на 0,577 секунды.
Тем самым пилоты повторили рекорд Формулы-1, который был в 2003 году. Тогда все те же 0,577 секунды разделили Рубенса Баррикелло и Фернандо Алонсо на первом и десятом местах в квалификации к Гран-при Бразилии.
41-летний Алонсо принял участие и в установлении повторного рекорда. Испанский пилот начнет воскресную гонку с восьмой позиции.
С расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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