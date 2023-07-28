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Квалификация Гран-при Бельгии под угрозой срыва

Погода вносит свои коррективы.
Сегодня, 17:12
Гран-при Бельгии / Getty Images
Гран-при Бельгии / Getty Images

ФИА уведомила команды о возможной отмене квалификации на Гран-при Бельгии.

На трассе Спа-Франкоршам сильный дождь, и если погода продолжит ухудшаться, федерация может вовсе отменить сессию.

Если это произойдет, то завтрашний спринт также может быть отменен. Вместо него будет проведена квалификация воскресной гонки.

Но если и в субботу не окажется возможным провести квалификацию, стартовая решетку Гран-при будет формироваться на основе личного зачета пилотов.

"Поскольку ситуация с погодой постоянно меняется, приоритетом будет проведение квалификации для Гран-при. Другие сессии могут быть отменены или перенесены, чтобы облегчить возможные последствия. 

Если погода помешает проведению квалификации для гонки - решетка будет установлена по текущим позициям пилотов в личном зачете", - говорится в официальном заявлении ФИА.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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