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Автоспорт

Лоусон будет заменять Риккардо, пока тот не восстановится от перелома запястья

Новозеландский гонщик получил отличную возможность продемонстрировать всем, на что он способен.
Сегодня, 01:00
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Альфа Таури подтвердили, что Лиам Лоусон продолжит заменять Даниэля Риккардо до тех пор, пока австралиец не будет готов вернуться за руль болида, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Риккардо сломал руку в результате аварии во время второй тренировки Гран-при Нидерландов в пятницу, 25 августа. Юниор из Ред Булл был выбран на замену в последнюю минуту.

В квалификации 21-летний новозеландец показал последний результат, но при этом он хорошо зарекомендовал себя в самой гонке.

Лоусон сумел пройти через одну из самых хаотичных гонок за последнее время и финишировать на 13-м месте, несмотря на дожди, красные флаги, рестарт за машиной безопасности и штраф, что сделало его дебют в Формуле 1 далеко не простым.

Тем временем Риккардо в воскресенье, 27 августа, отправился в Испанию на операцию.

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Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер после гонки в Зандворте подтвердил, что "Медоед" не сможет выступить, как минимум, на Гран-при Италии в эти выходные.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо Альфа Таури

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