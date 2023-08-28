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Алонсо побил рекорд Шумахера по длительности интервала между первым и последним подиумом

В будущем у Нандо еще будет возможность обновить свое новое достижение.
Вчера, 22:49
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо впервые с Гран-при Канады оказался на подиуме.

Испанский пилот Астон Мартина финишировал вторым на Гран-при Нидерландов, заодно прихватив с собой дополнительный балл за самый быстрый круг.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, второе место в Зандворте позволило 42-летнему гонщику стать обладателем нового рекорда.

Нандо превзошел достижение Михаэля Шумахера по самому долгому интервалу между первым и последним подиумом.

Свой первый подиум Алонсо завоевал в Малайзии в 2003 году. С того момента и до гонки в Нидерландах прошло 7 462 дня - рекорд Шумахера составлял 7 399 дней (Мексика-1992 - Валенсия-2012).

Ранее Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Нидерландов, выделив главную ошибку команды, которая стоила ему очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Михаэль Шумахер Астон Мартин Гран-при Нидерландов

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