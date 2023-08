Норрис - о Гран-при Нидерландов: Одно плохое решение стоило нам много позиций на финише

Ландо Норрис стартовал со второго места на Гран-при Нидерландов. На первом круге его обошел Фернандо Алонсо, после чего в Зандворте начался дождь.

И пока большинство пилотов поехали в боксы за промежуточной резиной, Норрис остался на трассе, что оказалось большой ошибкой.

Осознав это, британец также поехал на пит-стоп, после которого оказался вне ТОП-10. С того момента и начался его прорыв к седьмому месту на финише.

"Неверное решение. Мы просто приняли неверное решение. Такое случается, но в то же время мы должны работать немного лучше, чем сегодня", - цитирует Ландо официальный сайт Формулы 1.

"Есть, конечно, и хорошие вещи – я не хочу говорить, что все было просто ужасно. По некоторым пунктам гонка не была шокирующей".

