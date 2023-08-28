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Норрис - о Гран-при Нидерландов: Одно плохое решение стоило нам много позиций на финише

Британец подвел итоги гонки, которая могла сложиться для него куда лучше.
Сегодня, 18:28
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Ландо Норрис стартовал со второго места на Гран-при Нидерландов. На первом круге его обошел Фернандо Алонсо, после чего в Зандворте начался дождь.

И пока большинство пилотов поехали в боксы за промежуточной резиной, Норрис остался на трассе, что оказалось большой ошибкой.

Осознав это, британец также поехал на пит-стоп, после которого оказался вне ТОП-10. С того момента и начался его прорыв к седьмому месту на финише.

"Неверное решение. Мы просто приняли неверное решение. Такое случается, но в то же время мы должны работать немного лучше, чем сегодня", - цитирует Ландо официальный сайт Формулы 1.

"Есть, конечно, и хорошие вещи – я не хочу говорить, что все было просто ужасно. По некоторым пунктам гонка не была шокирующей".

"Многое из этого было хорошим: пит-стоп во время второго дождя прошел хорошо, так что есть и хорошие моменты. Просто то, что мы сделали вначале, было плохим решением, которое стоило нам большого количества мест".

"Темп болида был неплох, но не настолько хорошим, насколько я хотел бы этого. В половине случаев я не мог обгонять, потому что мы были так плохи на среднем секторе".

Напомним, что по итогам заезда победителем стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, завоевавший свою девятую победу подряд.

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