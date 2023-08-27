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Ферстаппен, несмотря на дождь и остальных, завоевал победу на Гран-при Нидерландов

Без пяти минут трехкратный чемпион мира в очередной раз продемонстрировал, что сейчас ему нет равных.
Сегодня, 19:00
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 27 августа, в Зандворте состоялся Гран-при Нидерландов - первая гонка после летнего перерыва.

Уже а прогревочном круге стало понятно, что в ближайшее время пойдет дождь. И так оно и произошло. Сразу же на первом круге команды начали зазывать своих пилотов в боксы.

И тут же как всегда отметилась Феррари. Шарль Леклер заехал в боксы, вот только механики не успели принести промежуточные шины, из-за чего у фанатов появился новый мем с бегущим механиком Скудерии.

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На пит поехал Серхио Перес, но не Макс Ферстаппен. Нидерландец подумал, что он сможет ехать на сликах, но уже на втором же круге он изменил свое решение. В итоге он оказался в середине пелотона.

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Но так было не долго, так как все начали заезжать за подходящей резиной - пелотон перемешался, а в лидерах оказались Перес, Чжоу и Ферстаппен.

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Между пилотами Ред Булл был не только представитель Альфа Ромео, но и 13 секунд, которые очень быстро сократились. "Быки" решили не устраивать борьбу и просто позвали Макса в боксы, тем самым устроив андеркат, о котором не сообщили Чеко.

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Условия на трассе были не самыми приятными. Леклер вылетел за пределы трека и сильно повредил болид. Команда сказала Сайнсу, что у его напарника проблемы, а испанец попросил не сдерживать его, намекая на размен позициями.

Леклеру поменяли переднее антикрыло, но это никак не решило его проблемы - монегаск свалился вниз , а ближе к середине гонки он был вынужден сойти.

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А до этого состоялась первая авария дня - это Логан Сарджент задел поребрик и влетел в барьеры.

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Трасса заметно подсохла, что не могло не радовать пилотов. Но под конец заезда дождь вернулся - еще и какой!

За десять кругов до финиша начался ливень, в результате чего все поехали в боксы за промежуточными шинами.

Но даже они не помогали. Сначала вылетел Перес, после чего в барьерах оказался Чжоу. Судьи гонки приняли решение остановить заезд красными флагами.

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Гран-при возобновился спустя 45 минут. И тут же Перес получил штраф +5 секунд (не надо было превышать скорость на пит-лейне). Это будет стоить ему подиума.

Рестарт был за машиной безопасности, так что борьбы за лидерство между Ферстаппеном и Алонсо не произошло. Между тем Сайнс собрал свой паровозик Трулли, сдерживая всех позади себя.

Внезапно Джордж Расселл, заезжая в боксы, сообщил, что он выбыл из гонки. Оказалось, что он столкнулся с Ландо Норрисом. Судьи никого не наказали, посчитав это гоночным инцидентом. А сам Джордж вскоре вернулся в гонку (непонятно зачем), чтобы финишировать последним.

На этом интересные события подошли к концу. Ферстаппен завоевал свою девятую победу подряд, повторив рекорд Себастьяна Феттеля, который он может побить(и, скорее всего, так и будет) уже совсем скоро.

Вторым финишировал Фернандо Алонсо, забравший дополнительный балл за самый быстрый круг. Он же был назван гонщиком дня.

А на третьем месте оказался Пьер Гасли, который стартовал двенадцатым! Французу, конечно же, помог тот самый штраф Переса.

Итоговая классификация

Через неделю нас ожидает Гран-при Италии - в Монце Ферстаппен может стать обладателем нового рекорда, а Феррари - опозориться при родных трибунах (все по-классике).

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