Феррари представила специальную ливрею для домашнего Гран-при
Феррари проведет домашнее Гран-при Италии в специальной ливрее.
К традиционным красным и черным цветам Скудерия добавила желтые вставки в честь недавней победы Феррари на 24 часах Ле-Мана.
Yellow is BACK! 😍— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 29, 2023
A special home Grand Prix deserves a special livery, right?! 🔥#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/r8Zzz1tEjx
Также чуть ранее команда показала и специальные комбинезоны пилотов для Монцы, сделанные в ретро-стиле.
Представляли их оба основных пилота Феррари Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Последний уже успел заявить, что теперь это его любимая форма.
Take a closer look, #Tifosi! 😍#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/WYPNDzh7cY— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 28, 2023
Напомним, что Гран-при Италии состоится в этот уик-энд 1-3 сентября на автодроме в Монце.
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