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Автоспорт

Феррари представила специальную ливрею для домашнего Гран-при

С отсылками к прошлому и победе в Ле-Мане.
Сегодня, 09:51
Феррари / Scuderia Ferrari
Феррари / Scuderia Ferrari

Феррари проведет домашнее Гран-при Италии в специальной ливрее.

К традиционным красным и черным цветам Скудерия добавила желтые вставки в честь недавней победы Феррари на 24 часах Ле-Мана.

Также чуть ранее команда показала и специальные комбинезоны пилотов для Монцы, сделанные в ретро-стиле.

Представляли их оба основных пилота Феррари Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Последний уже успел заявить, что теперь это его любимая форма.

Напомним, что Гран-при Италии состоится в этот уик-энд 1-3 сентября на автодроме в Монце.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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