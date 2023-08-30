Феррари представила специальную ливрею для домашнего Гран-при

С отсылками к прошлому и победе в Ле-Мане.

Феррари проведет домашнее Гран-при Италии в специальной ливрее.

К традиционным красным и черным цветам Скудерия добавила желтые вставки в честь недавней победы Феррари на 24 часах Ле-Мана.

Yellow is BACK! 😍



A special home Grand Prix deserves a special livery, right?! 🔥#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/r8Zzz1tEjx — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 29, 2023

Также чуть ранее команда показала и специальные комбинезоны пилотов для Монцы, сделанные в ретро-стиле.

Представляли их оба основных пилота Феррари Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Последний уже успел заявить, что теперь это его любимая форма.

Напомним, что Гран-при Италии состоится в этот уик-энд 1-3 сентября на автодроме в Монце.

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