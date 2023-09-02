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Марко рассказал, когда стоит ждать возвращения Риккардо

У Лоусона есть два Гран-при, чтобы показать свой уровень.
Сегодня, 11:58
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Советник Ред Булл Нельмут Марко рассказал, когда возможно возвращение Даниэля Риккардо.

Напомним, пилот Альфа Таури сломал запястье во время практики на Гран-при Нидерландов.

Марко считает, что не стоит ждать Даниэля раньше Гран-при Катара в начале октября. Хотя, в теории, австралиец может восстановиться раньше, но есть некоторые моменты.

"Первый этап, на котором это будет теоретически возможно – если процесс восстановления будет идти наилучшим образом, – это Гран-при Сингапура. Однако это один из самых экстремальных Гран-при с точки зрения физической нагрузки на гонщиков. Так что возвращение там маловероятно. И то же самое касается Гран-при Японии", – приводит слова Марко GP Blog.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо

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