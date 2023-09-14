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"Не могу сказать нет": Феттель не отказывается от мысли вернуться в Формулу 1

Возможно, что в ближайшем будущем Себ снова будет выступать в "королевских гонках".
Сегодня, 14:39
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Себастьян Феттель признал, что он подумает над тем, чтобы вернуться в Формулу 1, если предоставится подходящая возможность.

Немец на шесть лет моложе Фернандо Алонсо, который и не собирается уходить из спорта. К тому же Себ на два года моложе Льюиса Хэмилтона, который недавно продлил контракт с Мерседес.

"Я не могу сказать нет (возвращению в Ф1), потому что ты никогда не знаешь, что произойдет", - цитирует Феттеля официальный сайт Ф1.

"Если бы вы спросили всех легенд, которые возвращались, возможно, некоторые из них сказали бы: "Нет", а некоторые: "Я не знаю". Но в конце концов все они вернулись, поэтому я не могу это исключить".

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"Наверное, во многом все будет зависеть от того, когда именно это может случиться. Ведь запас времени не бесконечный, в 36 лет нельзя ответить, что я могу подумать о возвращении лет через десять.

Напомним, что Себастьян Феттель, четырехкратный чемпион мира и 53-кратный победитель Гран-при, решил завершить свою карьеру по завершении сезона 2022 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель

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