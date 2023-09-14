Альфа Ромео продлила контракт с китайским гонщиком

Альфа Ромео в своих социальных сетях объявила о продлении контракта с Чжоу Гуаньюй.

Китайский гонщик продолжит выступать за команду до конца 2024 года - он останется напарником Валттери Боттаса, у которого многолетнее соглашение с командой

No.24 is here to stay for 2024. 🤝



We're delighted to announce that @ZhouGuanyu24 has extended his contract for another year and will continue racing for the team alongside @ValtteriBottas next season.



Let's go, Zhou! 🙌 #F1 pic.twitter.com/JIkF8YavBf — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) September 14, 2023

Читай также: Гран-при Сингапура будет проходить на обновленной конфигурации трассы

Напомним, что по завершению этого сезона команда сменит название: так как подойдет к концу соглашение с Альфа Ромео, коллектив два следующих сезона будет выступать под классическим именем Заубер, а с 2026 года он будет называться Ауди.

Чжоу дебютировал за швейцарскую команду в 2022 году, набрав очко в дебютной гонке в Бахрейне.

С момента своего дебюта 24-летний гонщик заработал 10 очков в Формуле 1, а его лучшим финишем считается восьмое место (Канада-2022).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!