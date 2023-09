Альфа Ромео продлила контракт с китайским гонщиком

Альфа Ромео в своих социальных сетях объявила о продлении контракта с Чжоу Гуаньюй.

Китайский гонщик продолжит выступать за команду до конца 2024 года - он останется напарником Валттери Боттаса, у которого многолетнее соглашение с командой

No.24 is here to stay for 2024. 🤝



We're delighted to announce that @ZhouGuanyu24 has extended his contract for another year and will continue racing for the team alongside @ValtteriBottas next season.



Let's go, Zhou! 🙌 #F1 pic.twitter.com/JIkF8YavBf