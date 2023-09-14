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Автоспорт

Альфа Ромео продлила контракт с китайским гонщиком

Швейцарская команда определилась с составом пилотов на следующий сезон.
Сегодня, 13:00
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Альфа Ромео в своих социальных сетях объявила о продлении контракта с Чжоу Гуаньюй.

Китайский гонщик продолжит выступать за команду до конца 2024 года - он останется напарником Валттери Боттаса, у которого многолетнее соглашение с командой

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Напомним, что по завершению этого сезона команда сменит название: так как подойдет к концу соглашение с Альфа Ромео, коллектив два следующих сезона будет выступать под классическим именем Заубер, а с 2026 года он будет называться Ауди.

Чжоу дебютировал за швейцарскую команду в 2022 году, набрав очко в дебютной гонке в Бахрейне.

С момента своего дебюта 24-летний гонщик заработал 10 очков в Формуле 1, а его лучшим финишем считается восьмое место (Канада-2022).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Ромео Чжоу Гуаньюй

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