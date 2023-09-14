Гран-при Сингапура будет проходить на обновленной конфигурации трассы

В связи со строительными работами на улицах Сингапура, в гонке этого года была удалена связка из четырех поворотов (с 16 по 20) под углом около 90 градусов ближе к концу круга, которые вели трассу под трибуну, сообщает Motorsport.

На ее месте появится новый, более длинный прямой участок, который ведет от плавного левого 15-го поворота к узкому правому повороту на том месте, где раньше был 20-й поворот (теперь он будет 16-м поворотом).

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Изменения не только сделают прохождение круга более быстрым, но и снизят нагрузку на тормоза. Эти изменения помогут пилотам сохранить шины в рабочем состоянии на протяжении всего круга.

Интересным побочным эффектом более быстрого прохождения круга является то, что это дает командам меньше времени на принятие стратегических решений в ситуациях с машиной безопасности и виртуальной МБ, которые часто появляются в Сингапуре.

Напомним, что этап в Сингапуре стартует в пятницу, 15 сентября. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего уик-енда.

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