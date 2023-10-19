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Автоспорт

Риккардо - о травме: Я старался смотреть на ситуацию с оптимизмом

Пилот наконец вернется в болид на Гран-при США.
Сегодня, 19:05
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо поделился своими переживаниями во время совей травмы.

Напомним, пилот пропустил пять Гран-при из-за травмы запьстья. И это при том, что сезон Риккардо начал с середины, заменив Ника де Вриса в Альфа Таури.

Сам Даниэль признался, что все время старался сохранять оптимистичный настрой, а также помогал команде вне самих гонок.

"Было непросто. Хотя в этом сезоне с самого начала было понятно, что легко мне точно не будет, учитывая, что я присоединился к «Альфа Таури» в середине чемпионата. В любом случае, я стараюсь оставить плохие времена позади и помочь команде добиться прогресса, даже просто присутствуя на трассе и не участвуя в гонках, чтобы быть в оптимальной готовности, когда я наконец смогу вернуться за руль болида.

Я старался смотреть на ситуацию с оптимизмом. Я пытался не думать о негативных вещах, ведь такие мысли могут легко заставить тебя впасть в депрессию. И да, я сломал руку. Но бывают и более тяжелые травмы, которые могли бы вообще не позволить мне больше выступать в этом сезоне", – цитирует Риккардо racingnews365.

Ранее также сообщалось, что ФИА не знает, как вернуть интригу в Формулу-1.

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