Бен Сулайем: Точно не станем наказывать Ред Булл за доминирование
Президент ФИА Мохамед бен Сулайем признал, что у него нет решения, как честно вернуть в Формулу-1 интригу.
Чиновник заявил, что федерация точно не будет наказывать Ред Булл за тотальную доминациюю, поскольку это попросту нечестно.
Однако прямо сейчас нет никакого решения, как изменить сущзествующую ситуацию и вернуть интерес болельщиков к гонкам.
"Это случалось очень много раз. Просто посмотрите на Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Как это прекратить? Было бы сурово и неправильно наказывать за успехи.
Я открыт к предложениям, если вы считаете, что есть честный и демократичный способ, а не просто наказание Макса, его команды или любой другой команды. Мы все внимание.
Но у меня нет решения, как и у вас. ФИА точно не станет наказывать за успехи, и такое доминирование за мое время случалось дважды", – цитирует бен Сулайема Autosport.
Ранее также сообщалось, что Ауди может отказаться от вступления в Формулу-1.
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