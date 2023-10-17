Ауди может отказаться от участия в Формуле-1

Ауди может отказаться от участие в Формуле-1, пишет Auto Journal.

По информации издания, это связано с перестановки в руководстве. Новый исполнительный директор Гернот Деллнер прохладно относится к Формуле и может свернуть проект.

Однако место Ауди в Заубере может занять другая компания концерна Фольскваген, речь о Порше. То есть, нас ждет возможный ребрендинг.

Порше могут полностью уйти из Формулы-Е, чтобы сосредоточиться на Формуле-1. Однако и для этого есть препятствие.

Дело в том, что отношения между Ауди и Порше довольно прохладные, и сотрудники Ауди могут не позволить своим коллегам воспользоваться результатами их трудов.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл назревает конфликт из-за возможной отставки Гельмута Марко.

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