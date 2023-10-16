В Ред Булл назревает конфликт из-за возможной отставки Марко

Возможная отставка Гельмута Марко может привести к внутреннему конфликту в Ред Булл, убежден Ральф Шумахер.

Он считает, что за отставкой Марко стоит Хорнер, который хочет получить контроль над Альфа Таури и продать ее наконец.

Однако во всей этой истории также есть мнение Макса Ферстаппена, который точно против расставаться с Марко, а вот Хорнер его мало интересует.

"Продажа команды была предотвращена со стороны Зальцбурга, поскольку таково было желание покойного Дитриха Матешица. И в связи со всей сложившейся ситуацией Хорнер сказал: "Если я должен увеличить поддержку Альфа Таури, я должен иметь и больше влияния на команду".

У меня есть ощущение, что Хорнер хочет получить контроль над Альфа Таури, сделать команду как можно более успешной, а потом однажды продать за хорошую цену.

И я бы не стал недооценивать серьезность этой ситуации. При этом, по слухам, Макс Ферстаппен не согласится с возможной отставкой Гельмута Марко. И скорее предпочтет уход Хорнера", – цитирует Шумахера GP Blog.

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