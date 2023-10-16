Цунода может потерять свое место в Альфа Таури

В Ред Булл идет негласная война за влияние, которая непосредственно может повлиять на судьбу Юки Цуноды.

Между Кристианом Хорнером и Гельмутом Марко растет напряженность, поскольку первый стал играть все более важную роль в управлении Альфа Таури, что в прошлом входило в обязанности австрийского советника "быков".

В августе Хорнер рассказал, что он сыграл активную роль в принятии решения о будущем дочерней команды, включая найм генерального директора Питера Байера и нового руководителя команды Лорана Мекиса.

По информации PlanetF1, Хорнер также стремится лишить Юки Цуноду места в Альфа Таури, несмотря на то, что он приносит команде 10 миллионов долларов в качестве спонсорских выплат от Хонды, которая к тому же является мотористом Ред Булл.

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Марко посоветовал не делать такого шага, предупредив, что это может создать трения с японским производителем.

Напомним, что на этой неделе может решиться судьба самого Гельмута Марко, который не устраивает некоторых личностей в руководстве компании.

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