Некоторые руководители Ред Булл хотят избавиться от советника команды

Скоро состоится заседание, во время которого будет решаться судьба Гельмута Марко.

Возможно, что сочтены дни Гельмута Марко в качестве советника Ред Булл.

Как сообщает PlanetF1, на этой неделе состоится заседание руководителей австрийской команды, во время которого будет решаться судьба 80-летнего австрийца.

На самом деле Марко не работает в команде Ред Булл, а это означает, что он не находится под контролем руководителя "быков" Кристиана Хорнера.

По информации источника, у старшего персонала компании по производству энергетических напитков лопнуло терпение.

Генеральный директор Оливер Минцлафф является одним из многих сотрудников Ред Булл, желающих увольнения Марко. При этому отмечается, что того же мнения придерживается и Хорнер.

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Во многом это связано с неконтролируемыми высказываниями Марко в прессе. Так, недавно он использовал ксенофобские и ложные заявления для критики гонщика собственной команды Серхио Переса.

Инцидент, за который Марко был вынужден извиняться, усилил напряженность в команде и заставил обратить повышенное внимание на роль советника.

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