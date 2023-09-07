Марко списал проблемы Переса на его менталитет, назвав Чеко южноамериканцем

И это уже не в первый раз.

Доктор Гельмут Марко заявил, что проблемы со стабильностью Серхио Переса связаны с его менталитетом.

Советник Ред Булл считает, что мексиканский пилот попросту не может быть также собран, как другие, из-за своего менталитета. А еще он почему-то думает, что Мексика находится в Южной Америке.

"Безусловно, Гран-при Италии стал одним из лучших уик-эндов Чеко Переса, и мы знаем о его проблемах в квалификациях.

Надо помнить, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или в прошлом Себастьян Феттель.

Но гоночный темп – его сильная сторона, и он провел очень хорошую гонку. Обогнать трех соперников, Джорджа Расселла и пилотов Феррари, было непросто, так как они быстрее на прямых. В гонке он все сделал правильно. Впереди треки вроде Сингапура, где он уже побеждал – они должны подойти ему лучше", – цитирует Марко Marca.

Интересно, что советник уже не в первый раз называет Переса южноамериканцем, ранее он называл его так в интервью Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл рассматривает Норриса в качестве замены Чеко.

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