Андретти: У нас есть право быть здесь – на стартовой решетке

Майкл Андретти впервые прокомментировал то, что ФИА одобрила заявку его команды на вступление в Формулу-1.

Бывший пилот рассказал, что благодарен федерации и ее президенту за веру и поддержку, а также подчеркнул, что Андретти-Кадиллак есть что предложить фанатам Формулы-1.

"Спасибо ФИА и ее президенту за проявленный интерес. Это было мощно. Нашей команде было тяжело пройти через это, и я с гордостью могу сказать, что у нас наилучшие результаты во всех категориях отбора – и мы гордимся этим.

Это явно говорит о том, что у нас есть право быть здесь – на стартовой решетке. Это захватывающе. Мы очень рады поддержке фанатов – она просто ошеломляющая. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это многое значит.

Мы очень взволнованы касательно будущего. Думаем, нам есть что предложить фанатам Ф-1", – цитирует Андретти Sky Sports.

Также функционер признался, что команда надеется дебютировать в 2025 году, однако они готовы и к тому, что дебют может затянуться.

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