iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Андретти: У нас есть право быть здесь – на стартовой решетке

Глава потенциально новой команды настроен оптимистично.
Вчера, 23:02
Майкл Андретти / Getty Images
Майкл Андретти / Getty Images

Майкл Андретти впервые прокомментировал то, что ФИА одобрила заявку его команды на вступление в Формулу-1.

Бывший пилот рассказал, что благодарен федерации и ее президенту за веру и поддержку, а также подчеркнул, что Андретти-Кадиллак есть что предложить фанатам Формулы-1.

"Спасибо ФИА и ее президенту за проявленный интерес. Это было мощно. Нашей команде было тяжело пройти через это, и я с гордостью могу сказать, что у нас наилучшие результаты во всех категориях отбора – и мы гордимся этим.

Это явно говорит о том, что у нас есть право быть здесь – на стартовой решетке. Это захватывающе. Мы очень рады поддержке фанатов – она просто ошеломляющая. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это многое значит.

Мы очень взволнованы касательно будущего. Думаем, нам есть что предложить фанатам Ф-1", – цитирует Андретти Sky Sports.

Также функционер признался, что команда надеется дебютировать в 2025 году, однако они готовы и к тому, что дебют может затянуться.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти

Статьи по теме

ФИА одобрила заявку Андретти на создание одиннадцатой команды Формулы 1 ФИА одобрила заявку Андретти на создание одиннадцатой команды Формулы 1
Мазепин может вернуться в Формулу-1 Мазепин может вернуться в Формулу-1
Андретти намерена вступить в младшие серии, если попадет в Формулу-1 Андретти намерена вступить в младшие серии, если попадет в Формулу-1
Альпин будет поставлять двигатели Андретти Альпин будет поставлять двигатели Андретти
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Севилья стала лидером по количеству травм осенью в Ла Лиге
Европа00:10
Экс-тренер Марселя обвинил фанатов клуба в своей отставке
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
The International: Spirit в долгой и нервной серии обыграли Virtus.pro
Европа23:41
Женская Лига чемпионов-2023/24: состоялась жеребьевка группового этапа
Европа23:26
Капитан клуба АПЛ подтвердил, что не может играть за сборную Украины
Формула 123:02
Андретти: У нас есть право быть здесь – на стартовой решетке
Другие страны22:39
ФИФА запретила сборной Палестины играть свои матчи в Алжире
Евро-202422:21
Матч Украина - Италия пройдет при частично пустых трибунах
Европа21:51
Бенфика без Трубина легко прошла в следующий этап Кубка Португалии
Формула 121:41
Гран-при США: Первая практика: Ферстаппен возглавил зачет, с трудом опередив Леклера и Хэмилтона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK