iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Окон обвинил Алонсо в столкновении на квалификации

В результате инцидента француз не прошел во второй сегмент.
Сегодня, 19:40
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Эстебан Окон обвинил Фернандо Алонсо в их столкновении на квалификации к спринту на Гран-при Бразилии.

Напомним, в конце первого сегмента пилоты Альпин и Астон Мартин столкнулись, из-за чего болид Окона оказался в барьерах.

По мнению французского пилота, в инциденте вся вина на Алонсо, он буквально не оставил места своему сопернику.

"Это был довольно серьезный контакт. Было довольно неприятно, но это неважно. Мы тут гоняемся. Сложно с этим смириться. Мы собирались улучшить время на том круге и пройти во второй сегмент – но наткнулись на Фернандо.

Многие говорят, что я потерял машину. Это неправда. Такие помарки были у всех в паддоке. Даже у Ландо Норриса было нечто похожее на быстром круге – он проехал шире в том же месте, ему пришлось так же отлавливать болид.

Фернандо повернул влево в середине поворота и не оставил достаточно места. И в конце концов мы столкнулись. Но это не имеет значения. Это уже произошло – теперь мы движемся дальше и концентрируемся на гонке", - цитирует Окона Sky SportsSky Sports

Напомним, что с раписанием и результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Эстебан Окон

Статьи по теме

Алонсо предупредил о "последствиях" из-за слухов о его будущем в Формуле 1 Алонсо предупредил о "последствиях" из-за слухов о его будущем в Формуле 1
Алонсо: В последних гонках сезона Астон Мартин ни за что не будет бороться Алонсо: В последних гонках сезона Астон Мартин ни за что не будет бороться
Алонсо может покинуть Астон Мартин в ближайшее время Алонсо может покинуть Астон Мартин в ближайшее время
Президент ФИА: Когда Алонсо злой, он звонит мне и матерится покруче рэперов Президент ФИА: Когда Алонсо злой, он звонит мне и матерится покруче рэперов
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа21:01
Интер удержал непростую победу над Аталантой
Европа20:55
"Мы рады быть здесь": Форвард Лацио посетил шоу трансвеститов
20:50
Экстра-лига по футзалу: Стартовал девятый тур
Европа20:26
Тен Хаг - о критике Фернандеша: Я не понимаю этого
Европа20:24
Гвардиола - о победе над Борнмутом: Мы не ожидали того, что они будут так играть
Европа20:18
В Реале выступили с заявлением касаемо Мбаппе
Европа19:57
Новичок Ман Сити установил ряд достижений в АПЛ
Европа19:51
Месси - о соперничестве с Роналду: Это было очень приятное время для нас
Формула 119:40
Окон обвинил Алонсо в столкновении на квалификации
Европа19:30
Новичок АПЛ установил антирекорд турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK