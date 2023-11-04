Окон обвинил Алонсо в столкновении на квалификации

В результате инцидента француз не прошел во второй сегмент.

Эстебан Окон обвинил Фернандо Алонсо в их столкновении на квалификации к спринту на Гран-при Бразилии.

Напомним, в конце первого сегмента пилоты Альпин и Астон Мартин столкнулись, из-за чего болид Окона оказался в барьерах.

По мнению французского пилота, в инциденте вся вина на Алонсо, он буквально не оставил места своему сопернику.

"Это был довольно серьезный контакт. Было довольно неприятно, но это неважно. Мы тут гоняемся. Сложно с этим смириться. Мы собирались улучшить время на том круге и пройти во второй сегмент – но наткнулись на Фернандо.

Многие говорят, что я потерял машину. Это неправда. Такие помарки были у всех в паддоке. Даже у Ландо Норриса было нечто похожее на быстром круге – он проехал шире в том же месте, ему пришлось так же отлавливать болид.

Фернандо повернул влево в середине поворота и не оставил достаточно места. И в конце концов мы столкнулись. Но это не имеет значения. Это уже произошло – теперь мы движемся дальше и концентрируемся на гонке", - цитирует Окона Sky SportsSky Sports

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