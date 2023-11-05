Штрафы Альпин и Расселла: финальный вид стартовой решетки Гран-при Бразилии-2023

Нарушения некоторых пилотов привели к изменению их стартового порядка.

В воскресенье, 5 ноября, в Сан-Паулу на Интерлагосе пройдет двадцать первый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Бразилии.

По итогам пятничной квалификации штрафы за блокировку соперников получили пилоты Альпин Пьер Гасли и Эстебан Окон, а также представитель Мерседес Джордж Расселл.

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Все они потеряют по два места на старте заезда, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Так что стартовая решетка предстоящего Гран-при Бразилии выглядит следующим образом:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррари) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Ландо Норрис (МакЛарен) Карлос Сайнс (Феррари) Джордж Расселл (Мерседес) Серхио Перес (Ред Булл) Оскар Пиастри (МакЛарен) Нико Хюлбкенберг (Хаас) Кевин Магнуссен (Хаас) Алекс Албон (Уильямс) Эстебан Окон (Альпин) Пьер Гасли (Альпин) Юки Цунода (Альфа Таури) Даниэль Риккардо (Альфа Таури) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Логан Сарджент (Уильямс) Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)

Напомним, что старт заезда запланирован на 19:00 по киевскому времени. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Бразилии.

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