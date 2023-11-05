Штрафы Альпин и Расселла: финальный вид стартовой решетки Гран-при Бразилии-2023
В воскресенье, 5 ноября, в Сан-Паулу на Интерлагосе пройдет двадцать первый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Бразилии.
По итогам пятничной квалификации штрафы за блокировку соперников получили пилоты Альпин Пьер Гасли и Эстебан Окон, а также представитель Мерседес Джордж Расселл.
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Все они потеряют по два места на старте заезда, сообщает официальный сайт Формулы 1.
Так что стартовая решетка предстоящего Гран-при Бразилии выглядит следующим образом:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Ландо Норрис (МакЛарен)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Оскар Пиастри (МакЛарен)
- Нико Хюлбкенберг (Хаас)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Даниэль Риккардо (Альфа Таури)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Логан Сарджент (Уильямс)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
Напомним, что старт заезда запланирован на 19:00 по киевскому времени. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Бразилии.
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