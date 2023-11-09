В Дженерал Моторс заявили, что не вступят в Формулу-1 без Андретти

Компания не поддалась на уговоры серии.

Президент Дженерал Моторс заявил, что компания сохранит лояльность Андретти.

Такие заявления стали реакцией на попытки Формулы-1 убедить американский концерн вступить в серию с другой, уже существующей командой.

Тем не менее, Марк Ройс, президент компании, заявил, что Дженерал Моторс либо вступить в Формулу-1 вместе с Андретти, либо не вступит вовсе.

"GM сохраняет приверженность партнерству с Андретти в рамках участия в Ф-1. Сотрудничество между Андретти и Кадиллаком сводит воедино две уникальные сущности, созданные ради гонок, обладающие богатым наследием в мировом автоспорте", – приводит слова Ройса AP.

Ранее директор Макларен объяснил, в чем состоит преимущество Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!