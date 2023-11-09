iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель МакЛарен рассказал, в чем Ред Булл превосходит всех остальных

По мнению Андреа Стеллы, работа австрийской команды с изношенной резиной вызывает восхищение.
Сегодня, 12:49
Макс Ферстаппен и Ландо Норрис / Getty Images
Макс Ферстаппен и Ландо Норрис / Getty Images

Во второй части сезона-2023 главным соперником Ред Булл стал МакЛарен. Однако даже такого заметного прогресса команде из Уокинга не хватило, чтобы обойти Макса Ферстаппена по итогам хотя бы одного из Гран-при.

По мнению руководителя МакЛарен Андреа Стеллы, его команда может конкурировать с "быками" на свежих шинах. Но работа австрийского коллектива с изношенными шинами превосходит всех остальных, что и создает разницу.

"Я думаю, что разница в основном заключается в времени прохождения круга на изношенных шинах. Мы увидели, что на новых шинах мы можем бороться за позицию", - цитирует итальянца Motorsport.

"Но как только шины изнашиваются, может показаться, что у Макса и Ред Булл деградация резины не такая сильная. Шины изнашивались примерно на одну десятую секунды каждые два круга".

"Это значительная деградация, и если вы можете ее ограничить, то после 10 кругов за отрезок это будут десятые доли секунды. Так что я думаю, что именно в этом они на данный момент превосходят всех остальных".

Ранее пилот Альфа Таури Даниэль Риккардо выразил свое разочарование одним из правил Формулы 1, которое напрямую повлияло на его гонку в Сан-Паулу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл

Статьи по теме

Ферстаппен обошел Проста по количеству побед за карьеру, впереди Феттель Ферстаппен обошел Проста по количеству побед за карьеру, впереди Феттель
Норрис стал обладателем еще одного неприятного рекорда Формулы 1 Норрис стал обладателем еще одного неприятного рекорда Формулы 1
Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Алонсо и Перес провели горячую борьбу за третье место Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Алонсо и Перес провели горячую борьбу за третье место
Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:28
Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Европа13:20
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс13:14
"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом
Бокс13:11
"Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Формула 112:49
Руководитель МакЛарен рассказал, в чем Ред Булл превосходит всех остальных
Европа12:45
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс12:42
"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри
НБА12:34
Яннис был удален с площадки за жест, который обычно ни к чему не приводит
Другие12:32
Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта
Украина12:15
Мельгоса объявил состав молодежной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Азербайджаном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK