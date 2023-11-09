Руководитель МакЛарен рассказал, в чем Ред Булл превосходит всех остальных

Во второй части сезона-2023 главным соперником Ред Булл стал МакЛарен. Однако даже такого заметного прогресса команде из Уокинга не хватило, чтобы обойти Макса Ферстаппена по итогам хотя бы одного из Гран-при.

По мнению руководителя МакЛарен Андреа Стеллы, его команда может конкурировать с "быками" на свежих шинах. Но работа австрийского коллектива с изношенными шинами превосходит всех остальных, что и создает разницу.

"Я думаю, что разница в основном заключается в времени прохождения круга на изношенных шинах. Мы увидели, что на новых шинах мы можем бороться за позицию", - цитирует итальянца Motorsport.

"Но как только шины изнашиваются, может показаться, что у Макса и Ред Булл деградация резины не такая сильная. Шины изнашивались примерно на одну десятую секунды каждые два круга".

"Это значительная деградация, и если вы можете ее ограничить, то после 10 кругов за отрезок это будут десятые доли секунды. Так что я думаю, что именно в этом они на данный момент превосходят всех остальных".

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