iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Риккардо назвал "отстойным" правило, из-за которого он считался круговым на Гран-при Бразилии

Пилот Альфа Таури практически сразу потерял удовольствие от гонки.
Сегодня, 12:01
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

На рестарте Гран-при Бразилии гонщик Альфа Таури Даниэль Риккардо отставал на один круг от всего пелотона (так же, как и Оскар Пиастри).

Это связано с тем, что они оба выехали на пит-лейн в конце первого круга, когда ожидалось, что они сойдут с дистанции из-за повреждений. В то же самое время все остальные заехали на пит-лейн следом за машиной безопасности прежде чем гонка была остановлена.

Однако Риккардо считает эту часть правил "отстойной", так как, по его мнению, он и Пиастри должны были находится в одном круге с остальными пилотами.

"Мы надеялись, что появится красный флаг и мы сможем вернуться в гонку. Я добрался до боксов и услышал, что были красные флаги. Команда проделала отличную работу по ремонту машины, поэтому я был готов продолжать", - цитирует австралийца Motorsport.

"Затем они сказали мне, что мы с Оскаром начинаем круг внизу пелотона. Все волнение, что вам нужно снова участвовать в гонке, просто полностью выветривается из вас". 

"Как оказалось, мы не завершили круг до остановки гонки. Это действительно расстраивает. Очевидно, что это отстойная часть правил".

Читай также: У Хаас есть "явные доказательства" для пересмотра результатов Гран-при США

Ранее Фернандо Алонсо, финишировавший третьим, признался, что обороняться от Серхио Переса ему было сложнее, чем от Михаэля Шумахера во время Гран-при Сан-Марино 2005 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бразилии Даниэль Риккардо Альфа Таури

Статьи по теме

Алонсо: Обороняться против Переса в Бразилии было сложнее, чем против Шумахера в Имоле-2005 Алонсо: Обороняться против Переса в Бразилии было сложнее, чем против Шумахера в Имоле-2005
Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии
Ферстаппен обошел Проста по количеству побед за карьеру, впереди Феттель Ферстаппен обошел Проста по количеству побед за карьеру, впереди Феттель
Норрис стал обладателем еще одного неприятного рекорда Формулы 1 Норрис стал обладателем еще одного неприятного рекорда Формулы 1
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:28
Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Европа13:20
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс13:14
"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом
Бокс13:11
"Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Формула 112:49
Руководитель МакЛарен рассказал, в чем Ред Булл превосходит всех остальных
Европа12:45
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс12:42
"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри
НБА12:34
Яннис был удален с площадки за жест, который обычно ни к чему не приводит
Другие12:32
Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта
Украина12:15
Мельгоса объявил состав молодежной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Азербайджаном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK