Риккардо назвал "отстойным" правило, из-за которого он считался круговым на Гран-при Бразилии

На рестарте Гран-при Бразилии гонщик Альфа Таури Даниэль Риккардо отставал на один круг от всего пелотона (так же, как и Оскар Пиастри).

Это связано с тем, что они оба выехали на пит-лейн в конце первого круга, когда ожидалось, что они сойдут с дистанции из-за повреждений. В то же самое время все остальные заехали на пит-лейн следом за машиной безопасности прежде чем гонка была остановлена.

Однако Риккардо считает эту часть правил "отстойной", так как, по его мнению, он и Пиастри должны были находится в одном круге с остальными пилотами.

"Мы надеялись, что появится красный флаг и мы сможем вернуться в гонку. Я добрался до боксов и услышал, что были красные флаги. Команда проделала отличную работу по ремонту машины, поэтому я был готов продолжать", - цитирует австралийца Motorsport.

"Затем они сказали мне, что мы с Оскаром начинаем круг внизу пелотона. Все волнение, что вам нужно снова участвовать в гонке, просто полностью выветривается из вас".

"Как оказалось, мы не завершили круг до остановки гонки. Это действительно расстраивает. Очевидно, что это отстойная часть правил".

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