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Алонсо: Обороняться против Переса в Бразилии было сложнее, чем против Шумахера в Имоле-2005

Нандо рассказал о главной разнице между гонками нынешними и двадцатилетней давности.
Сегодня, 18:49
Фернандо Алонсо обороняется от атак Михаэля Шумахера на Гран-при Сан-Марино-2005 / Getty Images
Фернандо Алонсо обороняется от атак Михаэля Шумахера на Гран-при Сан-Марино-2005 / Getty Images

Главным украшением недавнего Гран-при Бразилии стала борьба за третье место между Фернандо Алонсо и Серхио Пересом.

И хотя мексиканец был максимально близок к тому, чтобы финишировать на подиуме, ему не хватило буквально 20 метров, чтобы обогнать испанца.

В итоге Алонсо опередил Переса всего на 0,053 секунды. Успешная оборона против более быстрого болида напомнила ему борьбу за победу на Гран-при Сан-Марино 2005 года с легендарным Михаэлем Шумахером.

Тогда Нандо на протяжении последних двенадцати кругов гонки отбивался от атак "Красного барона", что позволило ему в итоге завоевать заслуженную победу в Имоле.

Источник: Getty Images

"В 2005 году мне было легче, потому что тогда не было ДРС. Теперь же, когда оно есть, все кажется немного другим и вам нужно действовать немного иначе", - цитирует Алонсо Motorsport.

"Контроль износа шин тоже был другой, тогда можно было использовать резину по-максимуму. Да, это правда (что ДРС помог ему вернуть позицию, отобранную Пересом). Если в 2005 году ты терял позицию, то все, пока-пока, ты не мог быстро ее вернуть. Здесь же у меня был еще один шанс".

"Это (ДРС) было введено, чтобы сделать шоу чуточку лучше и это хороший пример успеха в этом - тебя обогнали за два круга до финиша, но у тебя есть шанс отыграться, особенно в Бразилии".

Ранее стало известно, что Хаас располагает "явными доказательствами" того, что четыре пилота безнаказанно нарушили пределы трассы во время Гран-при США.

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