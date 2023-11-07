У Хаас есть "явные доказательства" для пересмотра результатов Гран-при США

При этом руководитель американской команды считает, что ФИА не станет менять итоги заезда.

Хаас считает, что Серхио Перес, Лэнс Стролл, Алекс Албон и Логан Сарджент совершили многочисленные безнаказанные нарушения пределов трассы в шестом повороте во время Гран-при США, сообщает Motorsport.

Запрос на пересмотр будет рассмотрен стюардами ФИА, которые работали на той гонке, во время онлайн-совещании в среду, 8 ноября.

"Это всего лишь пересмотр. Существует регламент. В конце концов, если стюарды не располагали информацией, они, очевидно, не могли принять меры. Я это полностью понимаю", - заявил руководитель американской команды Гюнтер Штайнер.

"Но информация есть, и теперь мы посмотрим, что сделает ФИА, как только она ее получит. Думаю, им нужно принять меры, потому что в противном случае мы создаем правила, а потом их не соблюдаем. Теперь у нас есть четкие доказательства этого".

"Мы просто хотим поднять этот вопрос, потому что в противном случае нам придется изменить правила. Честно говоря, я не большой поклонник ограничений трассы".

Источник: Getty Images

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Все четыре гонщика, указанные в запросе на право рассмотрения, финишировали впереди Нико Хюлькенберга. При этом Албон и Сарджент опередили пилота Хаас всего на несколько секунд. Однако Штайнер преуменьшил любое возможное влияние на результаты.

"Я не думаю, что наказание повлияет на наше итоговое положение. Но, в конце концов, нам просто нужно действовать по правилам. Мы не можем иногда применять правило, а иногда нет".

"Если написано, что за четыре нарушения пределов вы получаете +5 секунд, а за каждое последующее - еще пять, это то, что должно происходить. Мы делали это раньше, мы не изобретаем что-то новое".

Отметим, что ФИА заявила, что не могла должным образом рассмотреть данные инциденты из-за плохого расположения камер на Трассе Америк в Остине. Уже было объявлено, что в следующем году эта ситуация будет исправлена.

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